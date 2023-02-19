前行政院發言人陳宗彥近日被爆料，11年前擔任台南市新聞及國際關係處處長時，曾常態性接受酒店業者性招待並涉嫌關說，最後他於17日請辭，僅上任18天就下台。台大政治系教授左正東19日在《張雅婷辣晚報》節目強調，國民黨雖未接獲本次爆料，但可以追究兩個問題，一是當年在台南地檢署為什麼沒有處理這個案件？並要求監察院調查給個交代。第二是10年來不曾審完的揭秘者保護法，國民黨應該聯合在野黨推動。

左正東表示，這麼大的案子，檢調內部要爆料，都不選擇國民黨，而選擇民眾黨。如果這是英系跟賴系的鬥爭，那就不是檢調的問題，那是更上面的一個政治操作，情況就更加嚴重。國民黨其實蠻尷尬的，被晾在一邊，但是國民黨也有角色可以扮演。

左正東指出，這裡面有兩個問題，第一，當年在台南地檢署為什麼沒有處理這個案件？這個案件有一些後續的事情陸續被揭露出來，比如當初偵辦陳宗彥這個案子的檢察官，最近被判決有罪，因為他被控告違法監聽。這個案子真的非常巧合，他判決有罪這件事情，其實也跟酒店業有關係，因為要去調查好像有公務人員到酒店消費，他就核准了這個調查。這個故事有蠻複雜的過程，值得國民黨去追究。

「第一個，當初為什麼理由，沒有讓這個案子繼續辦下去？」左正東質疑，誰做的這個決定？這個決定在當時的檢調裡頭，有沒有一個正式的公文程序處理？是台南檢察長做的決定，還是當時法務部做的決定？因為11年前還是馬政府時代，這也非常有意思。

左正東強調，為什麼說國民黨可以就這個事情繼續追究下去？因為牽涉到一個非常重要的制度層面問題，就是政府系統裡面有沒有哪個系統可以去糾正檢調系統出的問題？到底現在監察院可不可以發揮功能？像這次這個案子，陳菊所負責的監察院，要不要出來調查？國民黨可以去發動這個程序，要求監察院一定要介入調查。監察院如果不進行調查，沒有妥善調查這案子的話，哪一位監察委員負責的，就要他出來做個交代。

左正東直言，第二個問題是如果沒有妥善的保護機制，吹哨者永遠不會出現，揭秘者保護法在立法院、行政院來回已經超過10年了。終於在2019年行政院送出過一次，但因為屆期不連續，那次議會沒有審完。到今天已經3年了，行政院還沒有再提出來，國民黨應該要去推動這個案子。包括疫苗問題，政府牽涉的官商勾結工程採購等，好多問題都有賴內部吹哨者，國民黨不但應該在這案子努力，還應該跟其他在野黨共同努力。