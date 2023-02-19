今（19）日晚間東北季風增強，連帶將空氣污染物吹來台灣，氣象局長鄭明典晚間分享偵測圖，可看見北台灣多處顯示為紅燈，空污一路順風南下，中部、高屏地區也受影響，提醒民眾把窗戶關好，不要出門淋雨。

氣象局長鄭明典19日晚間在臉書分享空污偵測圖，直指「雨不夠，髒空氣進來了！晚上門窗關好，不要出去淋雨」，認為目前台灣從北至南空氣品質皆差，屬於嚴重的境外移入空氣污染事件。

氣象局預報指出，今天下午開始到明天（20日）東北季風增強或大陸冷氣團南下，迎風面的桃園以北及東半部地區雲量增多，降雨機率提高且雨區擴大，不定時有局部降雨發生。

行政院環保署預估，明天花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭及馬祖、澎湖為「普通」等級，竹苗以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏為「紅色警示」等級。