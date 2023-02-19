大陸央視財經報導，慈溪市龍山鎮有近百家冰箱及冰櫃等整機生產與配套企業，其中一家冰箱業者的倉庫內，有一批冰箱已經堆放近兩年。該業者指出，買家來自以色列，採購91台冰箱，雙方2020年12月簽約，2021年3月就生產完成。根據合約，運費由買家承擔，可是中東航線運費一路上漲，買家多次要求延遲交貨。

浙江省寧波市某電器公司指出，一個40呎貨櫃大約能裝216台洗衣機，2022年3月海運價格的最高點在每個標準貨櫃約18,500美元，分攤到每一台洗衣機在85美元左右。2023年2月海運價格約4,500美元，分攤到每一台產品上，每台大約20美元。

過去兩年海運價格居高不下，不少海外買家減少甚至取消訂單，慈溪市當地的大型家電生產商普遍出現貨物堆積、訂單萎縮等現象。近期運費銳減，不僅促使舊訂單累積的情況好轉，也對新訂單的開拓帶來積極影響。2023年前兩個月，慈溪市當地多數大型家電生產商訂單都快速增長。