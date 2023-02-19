高雄出生的跆拳道教練黃金隆，曾赴大陸當教練，因聽從父親叮囑「回來教台灣子弟」，近年返回高雄左營開設跆拳道館，收留許多中低收、行為偏差的青少年無償教課，還促成左營國中成立校隊。青少年們也在黃金隆熱愛與用心指導下，一改以往叛逆，認真訓練。其中少年許宇翔獲得國際賽銀牌殊榮，讀高一的他已收到大學拋出橄欖枝。

黃金隆現年30歲，從小不喜歡念書，但又想升學，於是他決定拚個體保生資格，在摸索眾多體育種類後，找到了「跆拳道」。

黃金隆在跆拳道中嶄露頭角，順利錄取台灣師範大學，在學期間，適逢台北世大運，跟隨恩師到國訓中心，遇上大陸國家隊，在雙方交流下，大陸教練團非常欣賞他，於是紛紛拋出橄欖枝，招募他到大陸的跆拳道館擔任教練。

在大陸授課的黃金隆突然某天接到父親來電，因父親提及「回來教台灣子弟」，深受感動，於是待與大陸簽訂合約到期，黃金隆2018年返回故鄉，在高雄開道館，期間兼職左營國中跆拳道社團老師，後在他指導下，學生屢獲佳績，左營國中還為此成立跆拳道隊。

此外，黃金隆還主動找區公所合作，尋找許多家境複雜、中低收、行為偏差的青少年。隨後找來16名叛逆的青少年們，黃金隆不僅免費親手帶他們入門且費心指導，還自掏腰包替他們購買道服、租場地訓練，只希望透過跆拳道，改變他們的未來。

在眾多叛逆少年中，其中一位為許宇翔，許宇翔從小父母離異，由阿嬤一手帶大，在隔代教養的環境下，許宇翔養出叛逆性格，不僅常翹課，平日還與廟會複雜人士混在一起。

起初許宇翔聽聞能免費學跆拳道，還滿懷熱情地跟隨黃金隆到道館訓練，但等待他的卻是黃金隆「魔鬼訓練」，在黃金隆用心的指導訓練下，許宇翔曾因太過勞累、數次萌生想放棄的想法，直到參加賽事得獎後，才真正燃起信心，近期還榮獲世界跆拳道品勢錦標賽銀牌，才高一就已收到北體大、輔大等關注。

許宇翔也重改叛逆性格，不僅都準時到校上課，並且都積極在增進自己的技術，更是成為了黃金隆的副手，替學弟妹們指點迷津。

對於弟子成就斐然，黃金隆欣慰表示，期待他考上國立大學，學習更多專業知能，日後回高雄服務幫助更多跟他一樣開頭弱勢的學生，達到一樣的人生轉折成就。