尋求UBA公開女一級4連霸的世新大學，19日6強複賽第2場67比45擊敗北市大學、收下2連勝，大四前鋒楊淑琄先發26分鐘，三分球4投中2、兩分球8投中4，五成命中率攻下本季個人最高的14 分，也是開季13戰她打12場的4度上雙。

畢業自HBL東泰高中的楊淑琄，此役三分、兩分球命中率都五成，她說：「好久沒這樣的投籃感覺，因為預賽最後一階段我開始先發，但在世新自家球場的4連戰，得分都個位數，最後兩場我們還2連敗給文化大學、台灣師大，昨天複賽首戰雖贏佛光大學，我也才拿6分，今天一戰把悶氣一次給吐掉。」

楊淑琄補充，希望自己可以如倒吃甘蔗，隨著複、決賽，漸入佳境，一場比一場好，因本季已大四，得更珍惜每一場，前提及目標，肯定是世新4連霸。

為了幫助球隊挑戰4連霸延畢的大六後衛陳育緹，本季開季只打3場就膝傷休兵，世新教頭何正峰證實，陳育緹已在農曆春節年前動完手術，確定無緣最後一季UBA，她的下一個舞台，將是穿上台元女籃球衣拚WSBL。

108、109學年連兩季幫助世新奪冠的前UBA冠軍賽MVP林蝶，抽空到台北體育館力挺學妹，此役世新12人都有得分，楊淑琄之外，新外援吉芙16分、13籃板，連6場、8度「雙十」，大一菜鳥宋瑞蓁9分、10籃板。

北市大繼複賽首役輸台師大後，目前吞下2連敗，大四中鋒廖瑋晴10分、7籃板，開季打12場得分全數上雙，教練檔錢薇娟、張慧瑛指出，下場對文化大學平常心，21、22日最後2連戰台灣科大、佛光大學，將是能否重返4強的關鍵賽事。