大陸北方知名小吃煎餅果子在台灣各地也有不少愛好者，甚至有過改良的加強版，亦受到台灣年輕人的喜愛。在煎餅果子發源地之一的北京，最近在地鐵出口出現一台煎餅果子機器人，許多網民友直呼：「連賣煎餅的大爺也要被高科技取代了嗎？」

據《快科技》報導，近日北京地鐵19號線牛街站B號出 口處，新增了一台煎餅果子機器人。這部煎餅果子機器人做一份煎餅大約需要3.5分鐘，目前可以製作2種煎餅，分別是7.99元人民幣（約台幣35元）的原味煎餅和8.99元人民幣（約台幣40元）的火腿煎餅。

北京地鐵站口有不少好奇的年輕人排隊買機器人做的煎餅果子。（圖／中新社）

報導說，該機器人配有一個電子螢幕，消費者選擇煎餅的種類、配料，然後掃手機碼付款，設備就會按照需求投放食材進行製作，顧客也可以自由選擇是否需要香菜和辣椒。

在自動程序的操控下，其攤煎餅整個過程和人工攤煎餅並無二致。機器手臂首先在餅鐺刷油，加熱後擠上麵糊攤勻，再倒上雞蛋液。略等片刻，另一個帶鏟子的機械臂將成型的煎餅翻面，然後刷醬料，撒上蔥花、香菜等配料。

報導表示，該設備目前仍在調試當中，成功率仍有待提高，有時會出現麵糊沒攤均勻、餅皮破裂、醬料不出、出餐與下單情況不符等情況。

煎餅果子原稱「煎餅餜子」，一般認為是起源於天津的北方風味小吃，最早見諸現代媒體報導是1933年的天津《大公報》副刊。（圖／中新社）

煎餅果子原稱「煎餅餜子」，是起源於天津的北方風味小吃。其確切起源已無從考證，最早見諸現代媒體報導是1933年的天津《大公報》副刊，目前已被天津市列為非物質文化遺產。它是以綠豆粉為主的雜糧麵糊攤製的薄餅，煎熱後再於餅上打入雞蛋攤開、塗抹甜麵醬、醬豆腐、辣椒等醬料，加上蔥花與炸酥的油條或麵皮再煎餅捲起，是價格低廉的市民小吃。台灣近年來也有一些仿製或改良版的煎餅果子，因具有北方小吃的特色，亦頗受台灣年輕人的喜愛。