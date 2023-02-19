2023台灣燈會從試營運開始至今19天，吸引逾1200萬人到訪台北市，台北市長蔣萬安19日晚間在眾人見證下交予台南市長黃偉哲燈籠信物，象徵2023台灣燈會正式落幕。台北市副市長李四川也在臉書表示，再次感謝對這次燈會默默付出的所有人，「感謝有你」。此貼文一出，吸引不少網友紛紛留言有人甚至激動喊，以身為台北市民為榮！

李四川19日在臉書粉專表示，再次感謝對這次燈會默默付出的所有人，「感謝有你」，也因為有你，才能讓這次燈會這麼成功。

網友紛紛表示，「謝謝川伯，謝謝每一個付出的朋友，謝謝，有你們真好」、「台灣燈會辦的太棒了，看得很感動及感恩，我們好幸福，感謝市府團隊和每一位默默付出的人，台北真是一個美麗的城市！」、「感動！人潮多但井然有序，環境乾凈，工作人員和台北市民水準一流！」

也有網友說，「報告川伯！有去看，很棒！謝謝市府團隊，謝謝川伯！辛苦了！」、「感謝市府團隊的付出，以身為台北市民為榮！」