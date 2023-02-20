民眾黨立委陳琬惠踢爆，行政院發言人陳宗彥在台南市府任職期間，不當接受酒店業者性招待，陳宗彥隨即請辭。媒體人董智森表示，爆料者爆料給台灣民眾黨等兩黨，不給最大的在野黨國民黨，也不給民進黨，這一次朝向「民進黨內鬥」。
董智森19日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，陳宗彥是現任行政院發言人，發言人份量就很重了，因為17日是行政院長第一天要上台備詢，上不了台，結果你的發言人下台了。
董智森接著指出，民眾黨立委陳琬惠爆紅，對方給一個紙條，說要謹慎使用，因為裡面有監聽的譯文，這是法律的東西，拿出來的話，可能就有妨害秘密罪。每方都有人收到，獨獨只有國民黨沒有收到。爆料者比較傾向是綠營自己人內鬥，這個便宜不要給國民黨。立法院有4個黨團，爆料給民眾黨等兩黨，不給最大的在野黨國民黨，也不給民進黨，因為自己人有可能會包庇，這一次朝向民進黨內鬥。
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