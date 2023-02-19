國民黨南投立委補選候選人林明溱，給兒子林儒彬8萬月薪，被民進黨批評是把人民的政治獻金當「納貢」。國民黨前台北市議員羅智強質疑，2020年的立委選舉，蘇巧慧的政治獻金，給了自己的妹妹「二三設計公司」586萬元。羅智強批民進黨，攻擊林明溱的秋毫，而不見蘇巧慧的輿薪，這樣的雙標，會不會太離譜？

前促轉會副研究員吳佩蓉爆料，國民黨南投立委補選候選人林明溱，用人民給他的政治獻金，給兒子林儒彬8萬月薪。

民進黨副秘書長黃建嘉17日表示，政治獻金應該用來完成政治理想，而非作為自己的小金庫，請林明溱不要把人民的政治獻金當「納貢」。

對此，國民黨前台北市議員羅智強質疑，2020年的立委選舉，蘇巧慧的政治獻金，給了自己的妹妹「二三設計公司」586萬元。可不可以套用民進黨的話，說蘇巧慧「把人民的政治獻金當納貢」、「蘇家把新北當殖民地」？

羅智強問民進黨，「林明溱給兒子8萬月薪有罪，蘇巧慧給妹妹586萬元沒事？」民進黨攻擊林明溱的秋毫，而不見蘇巧慧的輿薪，這樣的雙標，會不會太離譜？