每逢二月，政壇就開始醞釀一股如何「討論二二八」的氣氛，國民黨是否要道歉，蔣家後人是否要賠罪，都會成為主要話題。然而，幾乎沒人注意到「群眾」的責任。二二八研究者發現，真正造成二二八衝突的，可能是圍觀吃瓜群眾的鼓躁，以及一個砸傷人的石頭，才是事件爆發的原因。

已出了兩本二二八事件專著，近年相當重要的二二八研究者張若彤先生，最近在臉書上發表他從檔案中找到的新發現，「倒底是誰打傷了私菸販林江邁?」

張若彤表示：在研究二二八的過程中，常常有人不吝給我指教，其中最常見的，就是要說我過度倚賴政府資料。不過實際上，有許多流行的二二八說法，實際上就是來自官方說法，比如說上面的這一個天馬茶房事件的經過。

在經典的二二八論述中，經常提到「由於緝私員要沒收林江邁的香菸，而林江邁出手阻扯，在拉扯之際，緝私員拿出手槍敲傷了林江邁的頭，當場血流如注，引發旁邊群眾憤怒，進而引起暴亂…」

「以槍（管）敲破林女的頭部」這件事究竟有還是沒有，其實是當年的兩造爭執的焦點。原告主張菸販頭部的傷，是查緝員用槍柄打出來的；但被告方則提出截然不同的故事版本，主張菸販的傷，是中了圍觀群眾砸過來的飛石所致：「磚石橫飛，有一婦人中石出血」。

當年的法官也算是有求知精神的，請了台籍醫師（林外科醫院林清安院長）作專家鑑定人，請教他林江邁頭部的傷，到底是槍柄敲出來的、還是石頭打出來的，台籍醫師也算謹守專業，在群情壓力下，居然給了一個「我看不出來」的鑑定結果：「石塊是鈍端，腫瘤不成形。破創這個是槍柄打過或是不是，我就醫學上的觀察，亦是看不出，......不要槍柄，用其他的物品亦是可以成這種破創。」

既然欠缺客觀上的證明，就只能看看雙方誰說的更合理一點。當時大家沒有爭執的部分，是林江邁抱住了被告(緝私員)，旁觀者開始鼓譟扔磚，被告急著脫身。爭執的焦點則是：「到底是被告拿槍托敲，還是扔過來的磚石正巧砸中了林江邁？」

所以你看，無論如何，都不是被告打了菸販「之後」才引起群情激憤，事實是，圍觀群眾扔石在先、林江邁受傷在後，也正由於群眾開始攻擊查緝員、查緝員才有擺脫菸販趕緊脫身的必要性，後續傅學通開槍誤擊市民陳文溪，也是因為被追打開槍示威所致，根本不是主動攻擊。

而這整件事中，那些群眾攻擊現正執行公務的公務員，居然從來都沒有人去追究他們的法律責任、乃至歷史責任。

在法庭上，緝私員葉德耕説林江邁的傷口是磚石造成的，而林江邁自己怎麼說呢？林江邁其實也弄不清楚打他的是誰，只說「帶槍一人把槍向我頭上打下」、「穿暗黑色衣服的人打我」。只是法院最終採信檢方的說法，認定拿槍托打人的就是被告（三人上前查緝，除被告外的一人沒帶槍、一人槍沒拿出來，那不是被告打的又能是誰打的？），這也是現在人們流傳的故事版本。

但實際上葉德耕當日並不穿暗黑色衣服、實際上是不是槍托打的根本無法做客觀認定，後來被告向監察院喊冤，監察院調查此事，寫的報告就對此非常保留，以「該婦人被擊受傷」作為結論，不偏任何一方。

但如果你問我，我會覺得這根本沒有辦法確認哪一個才是事實，作為普通的求知者，我們當然可以猜猜看，但如果我是法官，在沒有辦法確知事實的狀況下，利益當然歸於被告。

現在大家認為林江邁是個小販，但「小販與小販不一樣」，這一個小販林江邁，她被沒收的私菸高達五十餘條（一萬多支，以當時價格大約台幣三萬多元，是基層查緝員、警員、公務員月薪的十倍以上）。所以你就知道，一來，為什麼查緝員來了，其他私菸小販都成功先撤，唯獨林江邁居然跑不了？二來，為什麼林江邁死命抱住查緝員的大腿，要查緝員把攤位上的錢拿走，但不要扣菸？這是林江邁無法承受沒收的巨大損失，而她試圖賄賂查緝員卻也並未成功。

這些查緝員在天馬茶房這個「油水區」居然如此不接地氣，看起來也不像是個貪污成性的單位會受到的待遇（想想電影五億探長雷洛傳）。不要搞錯了，在走私的產業中，願意收錢的人才是居官得體、萬民愛戴，剛正不阿的那些人，才會被人討厭、甚至看不起（想想年輕的雷洛）。

這些細節很有趣吧？

面對歷史，如果我們貼近看，會發現事實遠比我們想像中的更加複雜，哪怕是隨隨便便的「以槍（管）敲破林女的頭部」這一件事的虛實，要想弄清楚都是非常不容易，最有意思的部分，往往不是了悟實相的那一刻，而是瀏覽那些豐富細節的過程。