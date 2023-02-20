馬來西亞麻六甲一名6歲男童近日反映下體疼痛，母親一問之下驚覺兒子遭父親性侵，立即報案。據悉，男童父親是一名52歲的退伍軍人，他於2月17日在地檢署被指控性侵6歲親生兒子，隨後認罪，被判坐牢5年及鞭刑2下。

《星洲日報》報導，控狀指出，被告在馬六甲中部峇當村（Kampung Padang）的住家故意觸碰及愛撫兒子的私處，接著進一步性侵得逞，案發時間是2月5日晚上10時30分至2月6日淩晨3時。

事發後，被告的37歲前妻，也就是6歲男童的生母，在聽到兒子反映下體疼痛的時候，才揭發前夫的惡行，並在2月11日向警方報案。據了解，被告是在2017年對兒童性罪行法令第14（a）條文下被定罪，最高可被罰款20年及鞭刑。

被告辯護律師則為當事人求情，指被告仍在撫養2名求學的孩子，希望法官從輕量刑。最後，法官達馬菲克里宣判被告應處有期徒刑5年及鞭刑2下，刑期從他被逮捕的2月11日算起。

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