美國紐約一名11歲男孩日前和父母參加超級盃派對，卻意外誤食趴主家中的「大麻小熊軟糖」，接連出現傻笑、狂哭和癲癇症狀。儘管男孩母親事後不責怪趴主，但對包裝成普通糖果的大麻軟糖極為不滿，希望相關單位正視孩童誤食和包裝問題。

據《紐約時報》報導，維羅妮卡（Veronica Gill）與家人觀看完超級盃比賽轉播返家後，發覺11歲兒子瑞恩（Ryan）行為詭異，不斷在沙發上恍神、睜眼大笑、哭泣，且笑聲很快就隨著顫抖的身體變成求救聲，嚇得維羅妮卡趕緊將孩子送醫，而瑞恩怪異行為的原因，更讓育有3名孩子的維羅妮卡驚訝不已。

尿液檢查顯示，瑞恩過去數小時曾服用大量的四氫大麻酚（THC），維羅妮卡一聽立刻驚覺，原來孩子在朋友家吃的小熊軟糖竟有大麻成分，且「朋友是很守規矩的人，我們想不到瑞恩會在他們家的抽屜裡拿到大麻」。友人得知後，則透過電話並近乎歇斯底里否認持有大麻軟糖，「他們不知道這些東西為什麼會在家裡」？

維羅妮卡表示，瑞安住院一夜後就明顯好轉，且強調沒有責怪朋友，而是生氣「為什麼政府允許大麻軟糖包裝得跟普通糖果一樣」，認為警語太小，很容易被消費者誤會，呼籲政府對包裝和非法販售問題採取行動。紐約目前有高達1400個非法大麻商家，且據《臨床毒理學》研究，美國6至18歲兒少誤食或濫用大麻數量，在20年內已暴增3倍以上。

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