儘管經濟衰退疑雲仍在，美企買回庫藏股的力道並未縮手，台股近期來看，也不少公司在數個月內實施庫藏股，成為盤面上衝鋒的焦點，讓公司股價更有底氣。

過去經濟不景氣時期，企業通常會減少庫藏股計畫，以保有手頭現金，不過美國《降低通膨法案》（ＩＲＡ）去年八月獲得國會兩院通過，並由拜登簽署生效後，使這次情況較往年有所不同，儘管去年籠罩在經濟衰退的擔憂之中，企業並未縮手，美國股市從去年底開始出現企業加快買回股票的現象。

趕在免課稅大限前實施

科技股和能源股在近幾季扮演著庫藏股的兩大貢獻者，滿手現金的蘋果在二二年第三季回購二四七億美元的自家股票，追隨在後的Alphabet、Meta，前三名清一色是科技巨頭，能源股的埃克森美孚買進四四．九四億美元、雪佛龍則買進近三七億美元，位居第十。整體來看，去年美國企業宣布執行的庫藏股規模達到一．二六兆美元、年增三％，創下新紀錄，其中企業執行率為八二％，實際回購支出約一．○三兆美元，今年以來，尤其可從能源股看出企業庫藏股活躍的表現，雪佛龍一月宣布推出規模高達七五○億美元的庫藏股計畫，將於今年四月一日生效，金額是一九年的三倍，更沒有宣告實施期限，使一月企業授權的庫藏股金額推升到一三二○億美元，刷新歷年一月的歷史紀錄。

這些現象顯示，即使經濟衰退威脅日益加劇，也並未澆熄美國企業對買回自家股票的熱情，也意味著在經濟展望不明的時候買進的股票，等於對自家公司投下一張重要的信任票。

ＩＲＡ法案總支出高達四三○○億美元，注資項目包括應對氣候變遷、改善醫療保健和稅收等三大環節，而ＩＲＡ將對企業徵收最低十五％的企業稅率，被視為是能維持美國競爭力的關鍵，對企業庫藏股收取一％新稅金的措施，則可望在未來十年對美國國庫挹注七四○億美元稅收。

美台對庫藏股看法不同

新稅收從一月起正式上路，分析師示警，兩項新措施將對企業來年的獲利造成衝擊，高盛也指出，企業每股盈餘可能下滑一．五％，因此也有不少包括埃克森美孚、裝修量販的勞氏和萬事達卡等公司，都趕在庫藏股免課稅的大限前，年底就積極實施庫藏股，但分析師也表示，對庫藏股課稅一％，長期而言對企業買回自家股票的意願影響有限，又如美國總統拜登在本次國情咨文演說中提及：「擬把企業庫藏股稅率從一％提高到四％」，調高三倍的動作是希望更多企業把手頭現金用來幫員工加薪或進行新投資，以活絡經濟，而不是用來「圖利」股東。

回到國內市場來看，相較於美國政府的加稅政策，台股在加權指數去年跌破萬三關卡時，證交所宣布四大穩定股市強化宣導措施，其中就鼓勵上市公司買回庫藏股，可說是與美國政府的看待角度完全不同。去年有六四家上市、五九家上櫃公司執行庫藏股，代表公司包括台積完成一○○％買回、高價股的國巨執行兩次庫藏股為市場焦點，從較近期宣布的公司來看，包括洋基工程、一詮、麗豐ＫＹ、宏齊、國光生、信驊、立敦等宣布庫藏股公司，近一月都有一波不小的漲幅、甚至打贏大盤，儼然成為市場的底氣所在。（全文未完）

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