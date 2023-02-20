台灣房價居高不下讓民眾望塵莫及，有網友在PTT發文表示，雙北現在的生活壓力是否已慘過香港？引發網友討論，但多數人不認同這樣的看法。

原PO發文指出，台灣物價、房價這幾年狂飆，實質薪資卻是倒退，別說房子越買越小，就連租屋也因租金飆漲越租越小，甚至在雙北連價格太高不合理的雅房，大家也是搶著租，他進一步提到，若就生活壓力來說，雙北現在是否已經慘過同樣深受高物價、高房價與實質薪資停滯不前的香港？

不少網友反駁原PO的看法，「你確定嗎？我手上最後一間香港房，樓齡4X年，一坪大概二百多三百萬，台北那邊有這種房價？」、「等你住過廁所再來跟香港比」、「香港超扯根本棺材房」、「雙北租金很低，通膨又比他國少」。

另根據數據庫Numbeo公布的全球2023年房價所得比排名，107個國家中台灣以20.1倍排名16，低於香港、中國及南韓，香港房價所得比44.9倍位居全球第3名、中國34.6倍居第5名，南韓26倍落在11名。