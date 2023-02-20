星座專家唐綺陽分析2／20~2／26星座運勢，本周太陽在雙魚座，可以多接觸身心靈及宗教相關領域，無論是想要好好休息或是投入慈善公益、走廟都很不錯。隨著金星進入牡羊，金牛、天秤受到守護星的影響，須要注意一下。另外，越有行動力的人，此時越容易受到表揚，也容易關注下一代的議題，年輕人宜多注意交通安全。最後，受到土星衝刺，以及土冥入相位的影響，不妨多觀察社會共識變化，越能掌握先機，則越有助於未來發展。

星象影響：太陽在雙魚座、金星進牡羊、土星衝刺＆土冥入相位。

【累的：雙子、處女、摩羯、雙魚】

雙子：工作要多點耐心，感情上別盯著缺點

處女：事業方向要多溝通，感情上要有共同目標

摩羯：工作困擾要溝通一下，感情適合斬桃花或多鑑定

雙魚：工作須收拾善後，感情可能要諜對諜

【穩的：金牛、獅子、天蠍、射手】

金牛：以柔克剛能改變僵局，感情適合溫柔路線

獅子：職場拿出服務專長能加分，感情上的不平要說出來

天蠍：發揮專長工作量大，感情上較沒耐心

射手：家人即貴人，感情上可以見家長了

【讚的：牡羊、巨蟹、天秤、水瓶】

牡羊：周遭許多善意與誠意，感情上有王子公主命

巨蟹：長官長輩是金主貴人，感情付出有好結果

天秤：工作與海外有連結，感情須有未來共識

水瓶：可嘗試新事物，感情適合新人或新地方