星座專家唐綺陽分析2／20~2／26星座運勢，本周太陽在雙魚座，可以多接觸身心靈及宗教相關領域，無論是想要好好休息或是投入慈善公益、走廟都很不錯。隨著金星進入牡羊，金牛、天秤受到守護星的影響，須要注意一下。另外，越有行動力的人，此時越容易受到表揚，也容易關注下一代的議題，年輕人宜多注意交通安全。最後，受到土星衝刺，以及土冥入相位的影響，不妨多觀察社會共識變化，越能掌握先機，則越有助於未來發展。
星象影響：太陽在雙魚座、金星進牡羊、土星衝刺＆土冥入相位。
【累的：雙子、處女、摩羯、雙魚】
雙子：工作要多點耐心，感情上別盯著缺點
處女：事業方向要多溝通，感情上要有共同目標
摩羯：工作困擾要溝通一下，感情適合斬桃花或多鑑定
雙魚：工作須收拾善後，感情可能要諜對諜
【穩的：金牛、獅子、天蠍、射手】
金牛：以柔克剛能改變僵局，感情適合溫柔路線
獅子：職場拿出服務專長能加分，感情上的不平要說出來
天蠍：發揮專長工作量大，感情上較沒耐心
射手：家人即貴人，感情上可以見家長了
【讚的：牡羊、巨蟹、天秤、水瓶】
牡羊：周遭許多善意與誠意，感情上有王子公主命
巨蟹：長官長輩是金主貴人，感情付出有好結果
天秤：工作與海外有連結，感情須有未來共識
水瓶：可嘗試新事物，感情適合新人或新地方
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