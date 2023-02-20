前行政院發言人陳宗彥近日被爆料常態性接受酒店業者性招待並涉嫌關說，並於17日請辭。國民黨台北市議員徐巧芯19日在《週末大爆卦》節目指出，賴清德每一次針對民進黨尤其英系做檢討時都會出事，2022年剛敗選完就爆台南正副議長賄選案，敗選檢討報告就發生「堅偉瑜事件」，如今打學倫排黑就是陳宗彥，就是要讓賴清德孤立無援。下一個就是林俊憲，爆料他的照片如果不是地方了解內情的人，怎麼可能找得到？

「很明白的，就是你動了我黃承國，我今天就要動你陳宗彥嘛！」徐巧芯表示，賴清德每一次針對民進黨，尤其英系做檢討的時候，都會出事。上一次的檢討是在2022年剛敗選完的時候，出什麼事呢？第一個，台南正副議長賄選案，那個檢察官抓了多少人？以前有看押那麼多人過嗎？台南耶！第二個，又去寫什麼敗選檢討報告，說什麼金絲雀什麼的，就發生「堅偉瑜事件」，大家開始對高嘉瑜比倒讚。

徐巧芯指出，高嘉瑜、何志偉、王世堅這三個人在台北，雖然不是新潮流系，但是比較親賴的，全部被攻擊，攻擊得非常慘。然後他們就沉寂了一陣子，就不檢討了，不敢再檢討蔡英文他們。過了一陣子他又動了，動林智堅學倫案，動黃承國條款，馬上兇的又丟出來了，就是陳宗彥。

「他是用一個圍賴清德的方式，怎麼講？就是讓你賴清德孤立無援！」徐巧芯強調，他把你身邊的賴系一個一個拔掉，讓他們全部黑掉，剩你一個孤掌難鳴。堅偉瑜、陳宗彥，下一個是誰？就是林俊憲！「我跟林俊憲很好，我沒有要說他做了什麼貪贓枉法的事情。」可是18日晚上就看到媒體截圖，就是林俊憲跟黃偉哲跟那個酒店業者豆哥坐在一起的照片，還兩張。「我早上去豆哥臉書翻了一整輪，一般人不會找到那照片。」

徐巧芯提到，豆哥戴一個口罩，坐在林俊憲的斜後方，那種照片，如果你不是地方上面很了解內情的人，怎麼可能找得到，還提供給記者？這就是告訴你說，林俊憲跟歐哥這一群人也是有掛勾，就是同一群。