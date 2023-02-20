近日傳出國民黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰。國民黨台北市議員徐巧芯19日在《週末大爆卦》節目幾度哽咽紅了眼眶，表明自己在優勢選區願意多付出努力打整體議題，幫助五五波甚至艱困選區的人一起上，沒想到一回頭發現竟在討論怎麼拉下徐巧芯？讓她很難接受。她強調相信國民黨不至於如此誇張，自己只需要一個合理正常的制度，有公平參加初選的機會就好。

徐巧芯說，我們一起做良性的競爭，是在比較說誰比較有能力去監督民進黨、下架民進黨。自己生在比較優勢的選區，所以覺得更有責任要帶整體的議題，像有些人的選區是五五波，「我在我的選區，可以多幫忙一點，多付出一點努力，多打一點議題」，風向帶過去的時候，他也可以一起上！

「所以我不是為了我自己，我覺得我們大家可以一起上的！」徐巧芯表示，在優勢選區的人，如果超過自己當選的門檻，幫助大家一起去打這個仗，有很多在艱困選區、五五波選區的人，跟著一起就過關了，我們大家就可以一起好。不要等到初選過關，立法委員可以做的監督，我現在就做給你看！

徐巧芯更哽咽提到，自己也從來沒有抱怨過，覺得這是我該做的事情，因為做為一個挑戰者，如果沒有超過現在的極限的話，根本沒有資格說要去挑戰。「可是當我忙著作戰的時候，我一回頭才發現說，蛤～原來都在討論說，要用什麼制度才能把徐巧芯拉下來？要用什麼制度才可以不要做太多，然後現任優先，然後保障？」與此同時，民進黨已經很明白告訴大家，他們沒有現任優先，那對國民黨裡面的年輕人會怎麼想？

徐巧芯強調，未來年輕人可能就不想加入這樣的政黨，會認為年輕人在這裡很容易被各式各樣奇怪的條款打壓。「在市議會層次的選舉，我們是有青年加權，可是我從來沒有任何一次在立法委員的選舉裡面喊過說，因為我年輕，我要加權，我不用，我跟你公平競爭就好了！」我們只要一個合理的、一般的、正常的制度就好了。「可是今天這個完全不正常，我覺得完全是針對我羞辱跟欺負的一個條款，那我當然不太能接受！」

徐巧芯補充，後來有去詢問記者，當記者再去查證，黨中央就改口說有人提給他們這樣的建議，他們應該是不會接受。「我要的不多，只想要一個公平參加初選的機會！我相信國民黨應該不至於吧？不至於會用這麼誇張的條款進行立法委員初選。」