國內雞蛋「貴又買不到」之亂延燒，連知名速食業都受波及，PTT一名網友表示，今早到麥當勞買早餐，發現門口張貼一紙公告稱蛋系列的7項產品都暫時無法供應，讓他瞬間爆氣，也引發鄉民熱議。臉書粉專「綠查錶」酸說：想吃蛋堡的人只好請副閣揆鄭文燦去巡視一下囉！另一粉專「政客爽」則幫想本土價值新產品：吉士釋迦堡、火腿蓮霧堡、豬肉午仔魚堡、豬肉石斑魚滿福堡。網友則喊：沒有雞蛋，就讓民進黨完蛋！

一位PTT網友爆卦貼出麥當勞公告，上稱「親愛的來賓您好，因銷售超出預期，蛋系列產品：吉士蛋堡、火腿蛋堡、豬肉蛋堡、無敵豬肉滿福堡加蛋、豬肉滿福堡加蛋、青蔬滿福堡、滿福堡，暫時無法供應，若造成不便敬請見諒。」

「想吃蛋堡的人只好請副院長去巡視一下囉！」綠查錶今(19日)在臉書分享這則PTT爆卦文截圖，並標註酸：沒有缺蛋啦、是銷售超出預期、說話的藝術、雞蛋國家隊。媒體人張禹宣也虧「全台灣繞一圈，缺蛋危機解除（網友回：你沒想過會是同一批蛋巡迴擺拍嗎？）」

政客爽則要幫麥當勞解決問題，建議可以推出以下產品：吉士釋迦堡、火腿蓮霧堡、豬肉午仔魚堡、無敵豬肉滿福堡加陳吉仲照片乙張、豬肉石斑魚滿福堡。網友嗆政府「蛋疼」、「我住台北市萬華區，連兩天到處都沒有賣蛋，全聯也沒有，這不就是缺蛋嗎」、「還我滿福堡加蛋！沒有蛋，就讓你民進黨完蛋！」、「還不趕快去鄭文燦巡視的那家超商購買雞蛋」、「執政黨忙著在內鬥，哪管缺不缺蛋的問題？」

連「老天鵝娛樂」都開酸：「謝囉，我還以為是缺蛋呢！」網友說「所以我說那個滿蛋大亨鄭文燦呢」、「農委會：沒有缺蛋，只是蛋的銷售超出預期」、「這說詞很台灣」、「台灣價值修辭法。」、「原來不是缺蛋而是超賣」、「改成去蛋滿福寶堡就可賣，相信民眾會體諒的」。