兔年全球股市最夯的就是「AI」，沾到邊就大漲，其中台積電（2330）旗下IP廠創意（3443）就從600元衝破1000元，再加上作家吳淡如一篇發文，也引發網民熱議，到底是AI繪圖或生成圖？讓AI話題不僅在股市，也在民眾茶餘飯後持續熱燒。

一位不具名的廠商告訴CTWANT記者說，「市場每年都需要新的話題，但會不會真的發酵、成真，還是只是一個話題？就要看後續的發展才能評論，至少就目前的狀況來看，AI確實已經在我們的生活中了。」例如常見的交通車牌辨識，其實就是AI技術。

不過現在的AI大戰則是由Google（谷歌）及微軟（MicroSoft）直接對決。微軟在2019年注資10億美元給OpenAI，2021再投20億美元。今年1月，微軟又稱將續投資數十億美元。

OpenAI在去年11月30日推出的AI人工智慧生成式聊天機器人ChatGPT創下2個月時間就達成1億用戶的紀錄，讓Google也不得不緊急推出Bard來應戰。只不過Bard一出場就掉漆，讓Google母公司Alphabet股價一天大跌8%，市值直接蒸發超過1000億美元。

法人指出，AI機器人模型要完整，其實最大的關鍵在參數，有點類似人腦的「突觸」。而OpenAI在2018年所推出的GPT-1，大約就設有1.17億個參數，GPT-2月為15億個參數，GPT-3則有高達1750億個參數。

微軟在7日的電話會議上就點明，公司只要在搜尋廣告市場市占率每增加1個百分點，就會推升廣告營收增加20億美元。而微軟的搜尋市占率僅有3%，相較之下，Google的市占率則高達93%。法人指出，換言之，微軟還有很大的成長空間。

另外一個戰場，則是微軟執行長Satya Nadella於7日也宣布以ChatGPT為基礎的新版搜尋引擎Bing及瀏覽器Edge，將可幫助使用者獲得更多資訊，目前先以預覽版開放大眾試用。

根據統計，Google的瀏覽器Chrome在電腦市場的市佔率為66%，至於微軟Edge市佔率約10.8%，排名第二。而微軟僅花百餘億美元就讓Google金雞母包括搜尋及瀏覽器版圖都為之撼動，也讓法人直言，真是高招。

因應微軟來勢洶洶，Google 執行長Sundar Pichai則是在15日發出內部信，要求員工一週花2-4小時來測試新推出的Bard。SundarPichai強調，最先推向市場的產品並非是最成功的，重點是要能解決用戶需求。

而在這場AI機器人大戰中，GPU大廠輝達（Nvidia）則堪稱是最大受惠者。原本主力挖礦需求瞬間消失，但是AI機器人需要透過雲端伺服器來進行大量運算，甚至在2022年底，微軟跟輝達也宣布將攜手打造AI超級電腦，以加速推動生成式AI的發展。

輝達執行長黃仁勳2月初也在加州大學伯克利分校哈斯商學院的演講中，直稱ChatGPT是人工智慧的「iPhone 時刻」，因為ChatGPT 出現後，初估已經有大約500家新創開發出有用的應用程式，就像當年iPhone 出現時，也有人可以在短短幾個週末就能寫出受歡迎的APP。

就連這兩年將重心轉向元宇宙的Meta執行長祖克柏也表示，生成式AI將是公司在未來一年內重要的任務，而他在2023年的其中一個目標，就是要在Meta既有的基礎上，成為市場的領導者。

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