面對如浪潮襲來的AI需求，法人指出，對於台廠來說，畢竟還是以硬體優勢為主，因此半導體廠商還是主要受惠族群，預料包括台積電（2330）還是主要受惠廠，另外IP、封測廠也會受惠，至於軟體部分，能受惠廠商就相對有限了。

外資券商摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，儘管短期生成式AI因為ChatGPT確實有炒作狀況，但是從用戶數等數據來看，生成式AI仍是值得投資人認真看待的題材。而摩根士丹利也選出20檔AI股票未來12個月上漲潛力強大，其中唯一的一家台廠就是台積電，預估其ADR漲幅有望達 66%。

AI運算需要大量的GPU，台積電將是主要受惠廠。（圖／黃耀徵攝）

研究機構TrendForce表示，AI晶片大致可分為CPU、GPU、FPGA與ASIC（客製化晶片），隨著物聯網設備不斷擴增，例如工業機器人、AGV/AMR、智慧型手機、智慧音箱、智慧攝影機等，加上自動駕駛、影像辨識、語意辨識、運算等技術在各領域深化應用、升級，將催化AI晶片及技術市場迅速成長。在多方需求高漲下，AI晶片勢必迅速成長，預期2026年AI晶片市場規模有望達到930億美元。

由於ChatGPT屬於開放源，法人表示，因此勢必會有很多廠商開發相關應用，尤其是新創公司，對於矽智財（Semiconductor intellectual property core，IP）的需求將會增加，也會讓相關廠商有商機，預料包括創意（3443）、世芯-KY（3661）等。其中創意近期就已因為ChatGPT題材而推升股價一度衝過1000元大關，創下1010元的歷史新高。

AI也將帶動伺服器需求，伺服器管理晶片廠信驊董事長林鴻明也看好今年營運。（圖／信驊提供）

法人也挑出包括威盛（2388）、穎威（6515）、巨有科技（8227）、信驊（5274）、系微（6231）、技嘉（2376）等ChatGPT概念股。

至於在小晶片供應鏈部分，法人指出，除了創意外，日月光投控（3711）及欣興（3037）也可以觀察。其中在小晶片生態系的Universal ChipletInterconnect Express（UCIe）聯盟廠商中，唯一的封測廠就是日月光。而小晶片的設計也會搭配更多的先進封裝基板，載板廠欣興也扮演要角。

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