高雄市一名46歲黃姓女慣竊，數個月來幾乎偷遍整個大高雄，去年12月間遭三民二警分局民族所逮到，查出她在2個月期間就犯下15起竊案，從菜市場偷到佛堂，甚至去銀樓盜刷卡買金飾，前後得手金額逾200萬元。而黃女在不同場合就會以不同裝扮出現，有如百變女賊，讓受害人和警方都防不勝防。

據本刊調查，這名黃姓女子身材清瘦，打扮入時，出門總喜歡拎著名牌包扮貴婦，其實是藉此四處搜尋下手對象，她目前租住在左營區一處月租2萬元的電梯大樓，生活過得相當愜意，周遭是新興的精華區，生活機能健全、交通便利，不到100公尺的路口就是左營警分局，據房仲表示，該大樓是知名建商興建，雖然屋齡有18年，但二手買賣、租賃都頗搶手。

據悉，黃女原本租的是空屋，但她使用的家電、家具都是名牌，光是沙發就價值10萬元以上，警方在她住處搜出她變裝的物品及多個皮包，裡面還有受害人的證件、卡片，另外還搜出一堆戒指、耳環、金飾，但那些飾品都是「假貨」，只是她外出時用來變身使用的工具。

黃女租住在左營區一處華廈，每月租金要價2萬元，家具、家電都是名牌，打扮入時像個貴婦，生活相當愜意。（圖／翻攝照片）

黃女可說是「走到哪、偷到哪」，她到百貨公司逛街，就會隨手順走櫃姐的皮包，到菜市場買菜，不只偷走攤商財物，臨走時還會「加碼」摸走貨品，雖然表面上有花錢購物，但店家損失更慘重，她就連去美髮店花數百元洗個頭，都能讓店家賠上幾千到數萬元不等，萬一被當場逮到，還會「一哭二鬧三下跪」求對方放她一馬。

三民二警分局民族所所長林卓材說，去年11月間，轄區果菜市場發生數起攤商遭竊案件，11月底慈濟靜思堂又有多名「師姐」報案，表示皮包不翼而飛，且描述過程中都有一名神祕女子，林卓材想到之前他轄曾有女子在美髮店偷竊，還想盜刷信用卡時，因銀行通報，被害人趕往商店堵人，結果女子當街下跪求原諒的新聞，經調出相關資料，比對後與轄區案件犯嫌極為相似，於是組成專案小組準備逮人。

此時黃女拿著某位「師姐」的信用卡到銀樓購買金飾，沒想到前兩天這名「師姐」才剛報案製作筆錄，警方提醒她掛失證件、卡片，因此黃女刷卡時馬上露餡，銀樓店員才開口說「小姐這張卡有問題」，黃女聞言立刻奪門而出，留下桌上金飾及錯愕的店員。

盜刷被害人信用卡時，黃女還特意戴上假髮、漁夫帽偽裝，離開店家後馬上脫掉偽裝。（圖／翻攝照片）

警方循線前往銀樓，調出監視器影像，發現黃女還曾精心變裝，原先的短髮變成波浪長髮，戴上眼鏡、漁夫帽不讓人認出，警方判斷她離開路線調閱相關影像，果然發現她摘下假髮、眼鏡，看起來已經不是同一人，相當狡猾；之後員警出動埋伏蒐證，掌握黃女行蹤，並申請拘票、搜索票抓人，在其租屋處樓下逮到黃女，並進屋搜查。

民族所整理相關資料後，依竊盜罪、侵入住宅、偽造文書罪、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦，但黃女仍故技重施「裝可憐喊窮」，加上竊盜並非重罪，雖然送案時有15件之多，但最後被以3萬元交保，之後才沉潛不久又再「出山」犯案，讓警方傷透腦筋。

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