高雄市一名46歲黃姓女慣竊， 2個月期間就犯下15起竊案，住在月租2萬元的電梯大樓，但在檢警面前卻一直哭窮，最後被以3萬元交保，她近來轉移陣地，又出現不少受害者，讓警方傷透腦筋。細查過往紀錄，黃女曾經到台南佳里一帶租屋，當時她偷東西還驚動市議員關切，事情鬧大了才跑回高雄老巢重操舊業。

據本刊調查，黃女去年7、8月間在台南市佳里區犯下至少3起竊案，當時她剛到當地租屋，就跑到附近的便利商店行竊，才買了一包麵條結帳，背包裡卻偷藏了5瓶罐頭、唇膏、衛生棉等日用品，後來到中山菜市場逛街，又假借買菜，偷走店家放在椅子上的長夾，被害人報案後遭警方查獲並移送法辦。

黃女遭移送後仍不知悔改，一日在路上閒逛，看見小貨車車斗放著背包，就隨手拿走，裡面有現金10萬、證件、信用卡、提款卡等，由於被害人要繳付貨款，因此急得像熱鍋上螞蟻，報案同時還找上市議員陳情，讓這起竊案驚動了地方，事後黃女銷聲匿跡，原來是跑回老巢高雄。

位於三民區的高雄果菜市場，攤商多且交易人氣熱絡，黃女曾多次向攤商下手，不只偷錢還偷水果。（圖／莊曜聰攝）

黃女回到高雄後，在左營區、前金區、三民區都有犯案紀錄，最後被三民警二分局民族所逮到，一口氣整理出15件竊案移送，但最後僅以3萬元交保，相隔不到2個月，農曆春節時，大家還在放假，黃女又出門開工。

她在大年初三跑到鳳山一間美髮店洗頭，才花了300元「妝水水」，離開時又摸走宋姓店長放在櫃檯的錢包，得手現金3萬元及被害人證件、提款卡；這個月6日她跑到大寮區鳳林萬丹市場，假裝要買雞蛋，趁著阮姓闆娘不注意偷走對方LV包包，阮女存了好久的8萬多元現金、iPhone11手機、銀手環都不翼而飛，警方逮人時黃女辯稱錢已花光，讓被害人心疼不已。

本刊記者走訪位於三民區的果菜市場，受害店家對於黃女印象深刻，更表示她在農曆春節過年前就已經「重出江湖」，跑到其中一間攤商「光顧」，假裝要購買草莓，實際上卻偷走攤商皮包，沒想到才走沒幾步，就被上次遭竊的店家人員認出，立刻吆喝將她團團圍住並通報警方，黃女嚇得又一次下跪道歉，「最近就沒出現了。」

雖然接連犯下多起竊案遭警逮，但黃女交保後就另起爐灶，走到哪偷到哪。（圖／警方提供）

據了解，黃女每次犯案遭警方查獲，都會有名自稱她男友的男子前往警所關切，後續交保也都會到場接送，對方看起來比黃女又大了10歲有餘，自稱擔任保全工作，並說與黃女交往多年，經常勸她不要再當小偷，但她老是改不掉，相當困擾，警方聽聞也只能笑笑以對。

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