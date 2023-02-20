「國民阿嬤」陳淑芳行走演藝圈60多年，形象良好的她，除了演技受到肯定之外，也極受廠商青睞，近年更接下不少主打熟齡市場的廣告代言。2月9日下午2點左右，時報周刊CTWANT記者行經台北市華山，正巧就直擊她正在努力拍片賺錢，本以為是電影的外景拍攝，仔細一看，她手裡正拿某牌商品，記者這才恍然大悟，原來國民阿嬤又接到了新的代言廣告，吸金能力相當強大。

陳淑芳也在社群分享當天拍廣告的美照，很積極經營個人社群。（圖／取自陳淑芳臉書）

從行政院的「洗錢防制宣導大使」宣傳，到假牙清潔、保健食品等等代言，83歲陳淑芳演藝事業版圖沒有因為年齡增長而有限制，反而越走越旺，廣告也是一檔一檔地接，以她在演藝圈的資歷，不僅能稱作新一代的廣告女王，就算封她為「廣告皇太后」都不為過。

陳淑芳舉辦新書簽名會，丁寧驚喜現身，親自獻花支持。（圖／遠流出版提供）

日前她還受國家電影及視聽文化中心（下稱國家影視聽中心））邀請口述訪談，由遠流出版共同推出專書《戲如妳：陳淑芳的孤味人生》，與粉絲分享她幾十年來在演藝圈奮鬥的過程，還笑說若有機會很想演最受歡迎的宮鬥劇裡的壞嬤嬤，甚至也不排斥演出「站壁女」，自認看她演「站壁」也會很好看，心態上非常年輕愛挑戰。

陳淑芳（中）與邰智源（左一）34年前曾客串《悲情城市》（圖／牽猴子提供），日前她也現身該片4Ｋ修復版首映會。（圖／趙文彬攝）

陳淑芳在1996年接演《春花夢露》的祖母角色需要「漏風」，她當機立斷就決定要把自己的門牙敲斷，如實出演。2020年她終於在第57屆金馬獎分別以《孤味》、《親愛的房客》兩片分別拿下「最佳女主角」、「最佳女配角」兩座大獎，這也是她從影超過60年首度入圍，金馬，一次就雙喜臨門。現在的她依舊持續拍戲，在鏡頭前也是活力充沛，絕對是銀髮族的最佳榜樣。

更多 CTWANT 報導