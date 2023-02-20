八三夭霸天現身新北市永和區永福里拍攝MV。（圖／本刊攝影組）

樂團「八三夭」的貝斯手霸天與女友交往多年，2018年時迎來寶貝兒子，去年小巨蛋演唱會時又透露女兒出生，二度當爸爸，家庭生活幸福美滿；先前他拍攝創作歌手施語庭的新歌〈餘人節快樂〉MV，還與「最美里長」陳紫渝有對手戲，時報周刊CTWANT也直擊拍攝現場，霸天成為二寶爸後，演藝之路似乎也更廣。

行程滿檔的霸天為了能與陳紫渝對戲，在MV中飾演計程車司機。（圖／本刊攝影組）

一月十八日晚間七點半，霸天在新北市永和區永福里拍攝MV，身為永福里里長的陳紫渝也有入鏡演出，然而本刊抵達現場時，只見霸天在一旁打哈欠，拍完駕駛計程車的橋段後便離開。至於最美里長則未能一睹本人風采，不過歌曲MV已經上線，也能從MV中觀賞她難得的演技。

或許因為太疲累，霸天在拍攝空檔打哈欠。（圖／本刊攝影組）

霸天與陳紫渝在MV中飾演情侶，並且有一段分手戲，陳紫渝還打了霸天一巴掌，成為MV最大看點，這是陳紫渝螢光幕前處女秀，讓她感到既興奮又期待，霸天則說原本行程很忙想推掉，但一聽到能跟陳紫渝合作便改口答應，看來就連人父也難擋最美里長的魅力。

陳紫渝獻出螢光幕初體驗。（圖／翻攝自陳紫渝IG）

更多 CTWANT 報導