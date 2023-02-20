昨天下午風勢增強、天氣轉冷，今氣溫續降，北部低溫只有11度。受「大陸冷氣團」影響，今起一直到周三清晨偏冷，低溫下探10度；周四空檔1天，周五起又一波更強冷空氣南下。228連續假期，前半段仍冷，後半段有機會逐日回暖。

3月將進入春季，不過北方的冷攻勢還沒打算停手，一連兩波冷氣團南下，本周接力影響台灣。今晨低溫11.5度在新北石門，白天各地氣溫續降，中南部及東部都只有13度左右。大台北、東部有短暫雨，桃園以南多雲時晴。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今起至周三北台灣較濕冷，這波冷空氣最強的時間點，落在周二晚至周三清晨，部分縣市下探10度。

兩波冷氣團之間的空檔就1天，模式模擬，周四恢復晴朗，氣溫回升；到了周五，又一波冷空氣南下，且強度比這波還強。

228連續假期有4天，25日、26日受大陸冷氣團影響，明顯低溫的地區在北部，且下波冷空氣強度更強；27日、28日兩天冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，天氣一天比一天好。另外，一熱帶擾動在菲律賓東方海域活動，吳德榮強調，不管該低壓會不會發展成今年第一個颱風，對台灣不構成威脅。