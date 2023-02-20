43歲南韓女星朴詩妍在2000年時以韓國小姐季軍的身分出道，在頗有戲劇天份的她，在2007年還曾拿下百想藝術大賞的電影部門的女子新人演技獎，前途大好。豈料，她在2006年酒駕被捕，甚至在2013年還被抓到違法施打異丙酚（俗稱牛奶針），甚至在2021年二度酒駕，如今居然傳出她復出，氣得網友怒轟「滾出去！」

根據韓媒《STARNEWS》報導，因為兩次酒駕以及吸毒而暫時退圈反省的女星朴詩妍，近日將以電影《無底坑》回歸演藝圈，該片為是尹汝昌導演的新作，預計在4月開拍。該片描述國安局特工的主角，為尋找結婚一周年失蹤的脫北者妻子，而孤軍奮戰的故事，而朴詩妍將飾演可疑的計程車司機。

該消息傳出後，直接引起韓網爆炸，認為她距離上次酒駕事件反省還不到2年，就急著復出回歸撈錢，回顧之前朴詩妍參與過的作品，2004年因演出《寶蓮燈》、《我的女孩》讓她在亞洲打開知名度，更被譽為「最美的三聖母」。

前途一片大好的她在2013年時被發現在22個月內注射異丙酚185次，遭判8個月有期徒刑，2年緩刑與罰款韓元370萬元（約台幣9萬元）之外，還分別在2006年及2021年都被抓到酒駕，第一次被罰韓元250萬元（約台幣6萬元），第二次則被判罰韓元1200萬元（約台幣30萬元），染毒又多次酒駕，讓網友認為這種演員真的死性不改，應該要徹底封殺才行。

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