在灌籃大賽勇奪冠軍之後，麥克隆（Mac McClung）的IG粉絲突破百萬人大關，雖然目前還是在G聯盟的雙向合約球員，名氣已經蓋過許多NBA球員，他的叔叔塞斯麥克隆（Seth McClung）也推文恭賀。塞斯是退役的職棒大聯盟投手，他收看灌籃大賽的時候非常緊張，直到麥克隆灌進第一顆球，他就知道贏了，「結束了，他贏定了。」

麥克隆勁爆的體能來自家族遺傳，他的父親年輕時打美式足球，母親是啦啦隊，外公也打美式足球，姊姊是高中足球名將，還有一位阿姨曾是加拿大冰球國手。塞斯說麥克隆從小就有優異的體能，涉足3種運動，雖然身高188公分不算高大，最後麥克隆仍選擇了籃球。

塞斯自己當初也有機會打籃球，他身高198公分，不過職棒的光芒隊早早與他簽約，結果成為大聯盟棒球投手（2003-09）。塞斯說這次的灌籃大賽讓大家看見了麥克隆，總會有NBA球隊願意冒險的，「問題在於他只有6呎2吋，但他的體能足以彌補，我們家族都很興奮，希望這是他進入大舞台的第一步。」

NBA今年將灌籃大賽獎盃冠名為「J博士」獎盃，並由J博士厄文（Julius Erving）本人親自頒獎，還有10萬美元獎金。雙向合約球員在聯盟大幅調薪之後，現在可以領取菜鳥底薪的50%，相當於50萬美元年薪。

2020年灌籃大賽冠軍小瓊斯（Derrick Jones Jr.）也是G聯盟出身，2017年挑戰灌籃大賽失利，獲得雙向合約之後在2020年灌籃大賽摘冠，獲得運動品牌PUMA的複數年代言合約，本季效力公牛隊。