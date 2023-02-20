帆宣董事會亦通過股利分派案，決議配發每股現金股利5.67元，為近21年高點，但盈餘配發率50％，為近11年低點，以17日收盤價128元計算，現金殖利率約4.43％。公司將於5月30日召開股東常會。

帆宣2022年第四季合併營收146.31億元，季增2.72％、年增達27.12％，連3季創高。營業利益8.21億元，僅季減0.3％、年增達95.92％，改寫歷史次高。毛利率10.25％、營益率5.62％，略低於第三季10.71％、5.79％，優於前年同期8.67％、3.64％。

在營收規模創高、本業獲利持穩高檔下，帆宣雖受業外轉虧拖累，去年第四季歸屬母公司稅後淨利5.25億元，季減達36.36％、仍年增6.91％，改寫歷史次高，每股盈餘2.7元則創歷史第三高。

累計帆宣2022年合併營收503.66億元、年增達46.17％，營業利益28.66億元、年增達74.44％，歸屬母公司稅後淨利22.1億元、年增達42.86％，每股盈餘11.34元，全數改寫歷史新高。毛利率10.69％、營益率5.69％，優於前年10.51％、4.77％，營益率創近18年高點。

帆宣雖因春節連假影響工作天數，2023年1月自結合併營收43.37億元，月減12.38％、降至近8月低點，仍年增達19.56％，續創同期新高。總經理林育業表示，儘管有部分晶圓廠放緩建廠計畫，但整體仍維持成長態勢，預期今年半導體建廠規模仍有望持續成長。

林育業指出，帆宣主要業務除了廠務工程外，亦包括廠務維修、設備代工及材料銷售。除了建廠進度進入認列高峰期，後續尚有設備開始進駐，使帆宣的廠務工程及設備代工訂單能見度皆高，今年營運將續拚成長。

法人表示，雖然半導體產業景氣下滑，影響資本支出預期，但晶圓代工大廠的海內外建廠擴產計畫仍持續進行，使帆宣接單動能持穩，在手訂單仍維持逾500億元高檔，可望帶動今年營運維持去年高檔水準、有機會再創新高，營運動能至2024年無虞。