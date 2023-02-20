新天地股價近期上攻力道轉強，17日尾盤在買盤敲進下攻上漲停價22.3元，創2014年底以來逾8年高架。由於近6天累積股價漲幅達30.56％，且17日成交量達近60日平均成交量7.15倍，達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關自結財報。

新天地2022年第四季自結合併營收3.83億元，季增達1.19倍、年增達57.46％，稅前淨利0.62億元、年增達7.88倍，歸屬母公司稅後淨利0.51億元、年增達7.37倍，每股盈餘0.75元，均創近2年高點。

累計新天地2022年自結合併營收9.77億元、年增達46.25％，自前年谷底顯著回升。稅前淨利0.27億元，歸屬母公司稅後淨利0.23億元，每股盈餘0.35元，終結連5年虧損、創2016年以來近6年高點。

新天地2023年1月自結合併營收1.96億元、年增33％，創近3年新高。稅前淨利0.44億元、年減12％，但歸屬母公司稅後淨利0.36億元、每股盈餘0.53元，則與去年同期相當。由於疫情流感化後宴會需求復甦，首季旺季營運可望維持暢旺。

新天地目前擁有3家「新天地」、2家「雅悅會館」、2家「萊特薇庭」、彰化「唯愛庭園」及「樂葵法式鐵板燒」。展望後市，在疫情影響逐步消散、配合「萊特薇庭」高雄館完整挹注及「樂葵法式鐵板燒」規畫新展2家店帶動下，今年營運可望持續回升。