女星隋棠近期遭鄰居踢爆放任孩子嬉戲發出噪音,對此她也發出聲明澄清,隋棠老公也於隔天截圖發出前住戶的留言,並指控「鄰居太太與女兒屬高敏感,小孩也被鄰居太太咆哮威嚇過」,如今這名前住戶的身分曝光,她竟是蔡依林的堂妹。

當時隋棠在遭控訴後,發出千字文的解釋,讓話題風向大逆轉,其中貼文底下有一則自稱是前住戶留言,曾被樓下鄰居拿榔頭罵當時獨自在家的母子,也願意提出證據佐證,隔日隋棠老公立刻轉貼該留言在自己IG,而對方隨後更在自己的臉書貼出與隋棠的合影,並寫下:「I'll support for all my best(我會全力支持你)」表達力挺。

隋棠發出聲明她也留言力挺。(圖/截圖自臉書)

根據《鏡週刊》報導,這名前住戶而她也是天后蔡依林的親堂妹,喜愛運動的她更在三鐵圈被稱為「鐵人媽咪」,且由於她的孩子食慾不佳導致體型較瘦小,因此她為了增進孩子用餐的樂趣,她就將孩子的便當當成畫布,做出許多動物的造型圖案,兩年前還出書《鐵人媽咪的便當食光》分享食譜。

據悉,她當時是隋棠入住前的租客,原與隋棠不相識是去年看房時聊天後,發現雙方都會投入公益活動才開心合影留念,目前她們全家已經移居新加玻。