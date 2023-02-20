女星隋棠近期遭鄰居踢爆放任孩子嬉戲發出噪音，對此她也發出聲明澄清，隋棠老公也於隔天截圖發出前住戶的留言，並指控「鄰居太太與女兒屬高敏感，小孩也被鄰居太太咆哮威嚇過」，如今這名前住戶的身分曝光，她竟是蔡依林的堂妹。

當時隋棠在遭控訴後，發出千字文的解釋，讓話題風向大逆轉，其中貼文底下有一則自稱是前住戶留言，曾被樓下鄰居拿榔頭罵當時獨自在家的母子，也願意提出證據佐證，隔日隋棠老公立刻轉貼該留言在自己IG，而對方隨後更在自己的臉書貼出與隋棠的合影，並寫下：「I'll support for all my best（我會全力支持你）」表達力挺。

隋棠發出聲明她也留言力挺。（圖／截圖自臉書）

根據《鏡週刊》報導，這名前住戶而她也是天后蔡依林的親堂妹，喜愛運動的她更在三鐵圈被稱為「鐵人媽咪」，且由於她的孩子食慾不佳導致體型較瘦小，因此她為了增進孩子用餐的樂趣，她就將孩子的便當當成畫布，做出許多動物的造型圖案，兩年前還出書《鐵人媽咪的便當食光》分享食譜。

據悉，她當時是隋棠入住前的租客，原與隋棠不相識是去年看房時聊天後，發現雙方都會投入公益活動才開心合影留念，目前她們全家已經移居新加玻。