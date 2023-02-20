上班注意！國1南下五股段2車追撞 回堵6公里 07:542023/02/20 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南下9公里五股路段20日上午6時許發生2車追撞，造成該路段車流壅塞。（翻攝自高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下9公里、五股段今（20日）上午6時許發生2輛自小車追撞事故，警方獲報趕往現場後處理，目前事故已經排除，但截至高公局上午7時20分許統計，該路段時速不到20公里，後方車流回堵近6公里，詳細事故原因仍待進一步釐清。 國1南向51.2K「6車連環撞」3人送醫 一度回堵5公里 1張票搭到飽！ 南高屏擬共推「通勤通學月票」 228連假注意！桃園1匝道封閉管制 中壢交流道高乘載 #國一 #五股 #國道 #回堵 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道又傳火燒車 小貨車油管起火 駕駛、乘客及時逃生 16:262023/02/17 社會 看屋筆記：新北市五股區佳陞景漾(個案＋價格分析) 08:002023/02/19 建案開箱-新北 遭家暴11年！單親國一兒騎車到處借錢果腹 父亡無力安葬 17:412023/02/19 社會 國1湖口段3車連環撞 1小客車翻覆玻璃破裂駕駛受傷 16:192023/02/17 社會 國道今年已釀9死！ 「3大奪命原因」出爐 最高罰6000元 16:352023/02/17 生活 通勤族怒吼「回家好難」 國道客運9026再爆爭議 11:372023/02/15 生活 「路隊長」雪隧內僅時速45公里 國道警硬起來：代替月亮處罰你 22:182023/02/18 社會 絕命終結站！國道飛來「奪命鋁梯」 駕駛1動作驚險閃過 16:082023/02/16 社會 國3南下寶山段4車追撞 BMW遭聯結車夾碎全毀釀3傷 11:442023/02/15 社會 國3北向大溪段「3車連撞」 車流一度回堵幸無人傷 16:272023/02/18 社會 國1驚魂！ 轎車引擎蓋竄煙 駕駛急下交流道瞬間燒成火球 17:522023/02/16 社會 服務轉乘需求 國道客運9026假日將停靠南港轉運站 16:542023/02/16 生活 國2轎車自撞護欄 180度翻覆「四輪朝天」車頭全毀 16:172023/02/18 社會 腳踏車捲入貨車底下 騎士身體對折卡住無生命跡象 17:522023/02/19 社會 新能源夯 中興電、康舒給力 04:102023/02/16 證券．權證 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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