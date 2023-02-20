國道一號南下9公里、五股段今（20日）上午6時許發生2輛自小車追撞事故，警方獲報趕往現場後處理，目前事故已經排除，但截至高公局上午7時20分許統計，該路段時速不到20公里，後方車流回堵近6公里，詳細事故原因仍待進一步釐清。

國1南向51.2K「6車連環撞」3人送醫 一度回堵5公里
1張票搭到飽！ 南高屏擬共推「通勤通學月票」
228連假注意！桃園1匝道封閉管制 中壢交流道高乘載
#國一 #五股 #國道 #回堵 #車禍