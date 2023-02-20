競選台北市長失利的台北市前副市長黃珊珊，其動向備受關注。日前，黃珊珊在直播中指出，有注意到高雄市現在有個很奇怪的現象，那就是那裡景氣不佳，可是房價卻飆升。而因黃珊珊闗注到高雄市的問題，也被點名可參選高雄市長，對此，黃珊珊本人也一併做出回應。

黃珊珊15日在其YouTube直播表示，自己小時候是在高雄長大，所以會去看看這座城市的變化。與台北相比，高雄有著環境比較寬敞的優勢，然而，高雄也有著經濟環境與景氣方面的問題，同台來賓、內政部前部長李鴻源也補充，高雄的人口已掉到全台第三名。

黃珊珊接著說，除了人口問題，在台積電設廠後，高雄市的房價現在炒得很厲害，相較過去已漲了兩、三倍，但這是一個很奇怪的現象，因為高雄的景氣並沒有很好，可房價卻漲的一塌糊塗，「我覺得這也會影響到一般人的生活」。

最後，對於有網友喊話，希望她去選高雄市長，黃珊珊則回應，只要聊到某個地方，就會有網友叫她去選那個地方的首長或民代，但是，自己有說過，要做什麼都會跟大家報告，所以不用再外傳了，「我要選就會選，我不會選誰也勉強不了我」。