一名男子表示，生殖器被前妻用剪刀一刀剪斷，陰莖壞死無法接回，就算重建也沒有任何功能，醫師替他在原本睪丸的位置開尿道，但只能坐著或蹲著解尿，他因此罹患嚴重憂鬱症，花好多年才走出陰霾，他在美國取得碩士學位，還再娶得美嬌娘，他說雖然沒有小孩，生活過得還算安逸。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，多年前被前妻用剪刀剪掉生殖器，還因此登上社會新聞版面。當年陰莖幾乎從根部被剪斷，陰囊也被劃破，手術後因為感染，最終連睪丸都沒了。

原PO表示，術後修復沒有選擇陰莖重建，主因是龜頭前端的神經已被切斷，就算重建還要定期做尿管疏通，取小腿的腓骨跟養大腿的皮去移植，所以重建陰莖只是外觀好看而已，家人還為此替他諮詢變性手術，最後討論決定在原本睪丸的位置開一個尿道方便解尿，「所以我現在幾乎都是坐著或蹲著尿尿」。

原PO說，當年以為可以把陰莖接回，當醫師宣告陰莖已缺氧壞死，「我心情有點像手腳被砍斷一樣，因為男性最重要的器官沒了，連冷凍精子的機會都沒有」，這件事後他罹患非常嚴重的憂鬱症和壓力創傷症候群。

原PO表示，當年新聞把他塑造成花心男，事實上前妻長期對他肢體和言語暴力，也有討論離婚，只是沒想到在離婚前發生「斷雞」事件。他說現在已走出陰霾，在美國念了碩士，也再婚了，雖然沒有小孩，生活也算過得安逸。

貼文曝光，引發網友討論，還登上網站熱門，「身為男人看到你這篇文，雞雞縮了一下」、「身為女生我看到的時候感覺很痛」、「我震驚到不知道該說什麼⋯⋯」、「無法想像，比讓我斷手斷腳還痛苦」、「聽了你的故事好難過」、「身為男人真的覺得這是一輩子的痛，加油」。

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