國軍高階將領人事3月1日有新一波異動：根據消息人士指出，現任總統府侍衛長呂坤修中將，將升任陸軍第八軍團指揮官。蔡英文7年總統任期內的第五任侍衛長將由現任副侍衛長、空軍少將李慶然升任，順利晉任中將。

蔡英文總統統上任後已歷任四位侍衛長，除了第一任侍衛長劉志斌為海軍將領，後任的三位都是陸軍將領。據傳將啟用空軍出身的副侍衛長李慶然將其扶正，也將是小英任內首度用空軍出身侍衛長。

除了侍衛長以外，其餘重要將領異動如下：陸軍現任總督察長楊基榮中將調陸軍副司令。據了解，原本8軍團指揮官楊海明中將有望升任副司令，但因為8軍團近期爆發情侶軍官性愛自拍等多起軍紀事件，高層決定將他調任總督察長。原侍衛長呂坤修中將調八軍團指揮官。

陸軍少將俞文鎮調八軍團副指揮官，海軍上校陶成濬調全動署處長（佔少將缺）。陸軍少將賴文欽調陸軍542旅旅長，陸軍上校張志煒調戰規司處長（佔少將缺）。

陸軍少將尹昌榮調六軍團參謀長，陸軍少將譚芳榮調情次室主任，陸軍少將王智弘調軍醫局副局長，陸軍少將洪乙仁調三總院長，陸軍上校吳佳駿調國防預醫所長（佔少將缺）。