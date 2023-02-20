momo近年積極加速擘劃物流服務的藍圖，希望能提升客戶服務體驗，不僅momo短鏈物流佈建讓配送速度有感提升，如「超市快配」雙北地區服務已達3小配送速度，momo投入營運的物流中心、主倉、衛星倉至今共有54座，而「南區物流中心」主要建築工程已陸續完成，預計112年底可加入營運，「中區物流中心」亦積極籌備建置中。

momo也致力於落實資訊安全與個人資料保護控管，領先同業打造「物流士安心call」安全通訊平台，築起最後一哩路的資訊安全防線，把關物流配送環節的資訊安全，為消費者營造舒心安全的購物環境；momo亦全力打造的綠色車隊，111年第四季全新導入「momo電動三輪車」加入服務陣容，為短鏈綠色物流佈局添翼。

此外，由於「點數經濟」為客戶維繫的重要工具，亦為提升會員黏著度的催化劑，momo推出的mo幣積極擴展點數經濟的產業鏈，除了於momo購物兌抵、momo聯名信用卡累幣、台灣大電信帳單折抵、MyVideo租/購片、MyMusic音樂線上折抵外，並加入凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等扣抵服務，mo幣從串聯集團服務出發，加速生態圈走向經濟規模化。