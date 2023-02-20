小編今天（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。人工智慧聊天程式ChatGPT夯爆，瞬間成為全球焦點，AI商業也成為近期股市的熱門話題，外資則欽點2家隱藏受惠股值得關注。

【1】ChatGPT掀AI旋風 外資揭2檔隱藏受惠股

人工智慧聊天程式ChatGPT全球颳起旋風，半導體、IC設計受惠想像空間大，台股矽智財族群一輪強漲後，市場積極尋求人工智慧（AI）領域低基期鑽石，里昂證券欽點金像電掌握AI伺服器需求，摩根大通與中信投顧同步青睞愛普*股價上看330元。

【2】超級法說周登場 台股月線拚連２紅

股神旗下波克夏大賣台積電，造成台股挑戰萬六無功而返，本周逢台股超級法說會，加上MSCI季度調整於24日盤後生效，投資專家認為，本周盤勢先下後上高檔震盪，指數上檔看15,700點及月線15,340點挑戰連二紅，看好解封商機、高階半導體、生技、原物料、儲能重電等題材類股。

【3】15檔雙資力拱 短多火力引燃

台股17日受市場擔憂美升息步調轉變，市場多方情緒降溫，指數終結周線連五紅。法人認為，美元指數止穩，短線外資回補力道暫歇，預料盤面熱點將由內資接棒而起，篩選檔投資偏多且融資增加，成交量能擴增的個股，包括晶焱（6411）、振曜（6143）等15檔有望延續短多火種。

【4】匯率大亂 壽險業求助金管會

匯率上下波動加劇，壽險逾14兆元保單的海外投資部位，嚴重衝擊損益，壽險業者因此急向金管會求救，建議修改外匯價格變動準備金的提列「上限」與「下限」；同時允許準備金可用來沖抵增加的避險成本，並期望第一季能拍板，以減輕新台幣升貶值對壽險業獲利的影響，讓損益「平穩」。

【5】股、債、匯夾擊 壽險罕見年初就不好過

股、債、匯市波動劇烈，讓壽險業今年罕見未能創造「開門紅」，債券無利可實現，股市一直未見進場撿便宜的時機，新台幣從去年11月到今年1月急升逾2.1元，壽險業三個月未避險匯兌損失估計逼近1兆元，2月至今新台幣雖回貶，但一籃子貨幣避險部位成本上升，讓壽險業大嘆今年「壓力山大」。