「魔獸」霍華德19日貢獻28分14籃板及帶領桃園永豐雲豹120比108力挫地主台灣啤酒英熊，奪下本季首度3連勝，但在比賽還剩50秒，蔣淯安與陳孝榕竟在場上相互揮拳，變成場內大亂鬥，一切衝突的起因是贏球一方的陳孝榕刻意對蔣淯安臉部揮肘，才會引發蔣淯安出拳反擊，最後兩隊共12人驅逐出場，包括上前勸架的霍華德。

《ETtoday新聞雲》報導，陳孝榕坦言對蔣淯安搖了手指，蔣開始對他言語攻擊，他見狀有向蔣道歉，但蔣持續與他發生肢體碰撞，自己才會做出護球拐子，「確實很不應該，我真的想向小安學長說抱歉」。

2月19日G52台灣啤酒英熊對戰桃園永豐雲豹賽事中之衝突事件，英熊球團聲明：「1. 本隊教練進入場內參與衝突，實為非常不當之行為，台啤球團向所有的球迷及聯盟致上最深的歉意。2. 球團將針對該名教練進行最嚴厲的懲處，懲處內容將先待聯盟懲處確認後對外公布。」

針對這場嚴重肢體衝突，甚至英熊助教林玠禾都衝進場內動手打人，英熊球團強調這名助教進場參與衝突行為不當，將會針對這名助教進行最嚴厲的懲處，但必須先等待聯盟官方開會之後的懲處結果，球團方面才可進行處置。