Love’s expectation is that he can play a sizable role in the Heat’s frontcourt rotation as they push into the Eastern Conference playoffs. Love talked with the Sixers too. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 19, 2023

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基20日爆料，剛跟騎士完成買斷的「愛神」洛夫，將在度過澄清期之後加盟熱火，原因是洛夫認為熱火可以提供他足夠的前場發揮空間，且一起打進東區季後賽，熱火同時也打算簽下柯迪席勒，等同接連補進兩名大個球員。

洛夫本季替騎士打了41場例行賽，平均出場20.0分鐘，拿到8.5分、6.8籃板及1.9助攻，卻因騎士逐漸重用年輕鋒線，造成洛夫跌出輪替名單之外，才跟騎士達成買斷協議，進而尋找其他新東家加盟，洛夫除了考慮熱火，也曾跟七六人談判過。

至於2013年第4順位被黃蜂選上的柯迪席勒，上季雖替拓荒者打了27場，留下場均5.2分、4.6籃板數據，本季卻遲遲找不到新東家，如今終於有望跟熱火簽約，也跟洛夫攜手幫助提升熱火的內線高度與戰力，但他恐怕需要一些時間重新適應。

熱火一口氣連簽兩名大個子，而不是找尋另外一名後衛補強的主因，在於主控羅瑞最近膝傷狀況逐漸好轉，預計能在全明星賽結束後8天以內宣告傷癒歸隊，熱火教練團仍然相信羅瑞可以提供應有幫助，才會沒找其他後衛加盟熱火。