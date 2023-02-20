天后蔡依林今年初才結束「UGLY BEAUTY」台北站最終場演唱會，之後便開始她的充電之旅，近日她飛往泰國度假，更到曼谷78層樓高的觀景台打卡，而當她踩在透明地板時，更是直接大叫讓一旁隨行的友人不禁大笑。

蔡依林19日在IG上分享到泰國曼谷王權Mahanakhon SkyWalk高空景觀台的影片，而該景觀台已360度無死角視野觀賞整座城市的美景，其中還有大片透明玻璃地板可供遊客由上往下觀看腳下景色，影片中當蔡依林要站上透明地板前，還先四處看了一圈，接著忍不住竟不小心破音大喊：「Oh my god！」讓身邊好友們都笑翻。

蔡依林在限時動態中打卡在曼谷最高觀景台。（圖／截圖自蔡依林IG）

然而，在好友的鼓勵下蔡依林才緩緩踏出一小步，沒想到適應之後她竟玩心大開，興奮地要拉一旁的友人在透明地板中間，而友人只能一邊拉緊蔡依林的手，不斷向她求擾，互動相當逗趣，也讓人看見蔡依林私下可愛的一面。

事實上，蔡依林在結束6場「UGLY BEAUTY」台北演唱會後，就被粉絲直擊現身日本羽田機場，之後春節連假她與家人前往阿里山旅遊，並在限時動態中打卡，在她發出的照片中可見，她身穿著黑色長版羽絨外套搭配藍色緊身牛仔褲，打扮休閒與家人們在步道及火車車廂內拍照。