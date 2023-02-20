陸軍官校明年擴大百年校慶，國防部近來研議調整正步分列式，但日前媒體曝光的訓練影片，卻被質疑新式正步的動作，很像大陸解放軍或北韓人民軍。對此，「612凱道閱兵」發起人、前主播何啟聖表示，他是百分之百支持恢復正步。另外，對於外界對正步動作的質疑，他也指出，這段影片只是陸官學生先行錄製，供後續檢討修正，非最終版本，「其實是一場誤會」。

何啟聖18日在臉書發文指出，這段被曝光的訓練影片，是根據國防部長邱國正指示，為提升軍人儀態、端正軍容禮節、提振部隊精神士氣等要求，由陸軍官校先行規劃試行，再推向全軍。

而為了貫徹邱國正的要求，於是就由陸官學生先行錄製一段影片，「高司教育訓練人員，再就動作進行意見交換」，並予以檢討修正，換言之，這並不是國軍正步最後定案的最終版本。

至於外界「動作很像大陸與北韓的正步分列」的批評，何啟聖也解釋，由於現行國軍戰鬥部隊的槍枝，已改換為T91步槍，與20年前正步所使用的65式步槍相比，長度有縮短，重量略輕，槍背帶等槍枝結構也完全不同。因此，國防部訓練參謀次長室查找國際間實施正步訓練、且採用近似T91步槍的國家，以其正步操典為參考。

何啟聖直言，在前總統陳水扁任內廢除正步後，目前40歲以下的正期軍官，在官校4年完全沒接觸過正步，因此，現今正步要恢復，因為槍枝不同，在操典上調整實屬必然。至於與大陸、北韓正步動作類似這點，何啟聖也再次強調，這還只是個初版，之後會再進行討論修正，不必以政治角度抨擊。