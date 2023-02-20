明星三壘手馬恰多（Manny Machado）離開教士的可能性愈來愈高，雙方對於新合約的歧異竟達到了1.45億美元的巨大差距。根據《今日美國》報導，教士開出5年1.05億美元續約，是在目前的合約（剩下5年）跑完之後才開始計算。然而馬恰多提出10年4億美元，而且是立即就要（2024年開始計算），狠狠打槍了教士的開價。

簡言之，雙方的共識是「再打10年」，教士是5年1.5億美元舊合約加上5年1.05億美元續約，合計10年2.55億美元。外界預估馬恰多想要3億美元，結果他喊價到了驚人的4億美元（新台幣121.6億）。

馬恰多把話挑明了，他不在乎是哪一隊，他就是追著高薪而走，「滿地都是錢，那些老闆賺了那麼多錢，很多是我們賺來的，我們幫忙讓觀眾坐進球場，在商言商，整個市場和我5年前簽約時已經大不相同了，身為將要跳脫合約的人，這是一個好現象。」

教士隊上還有年輕的猛將索托（Juan Soto），他還在薪資仲裁階段就領到2300萬美元年薪，明年球季後他進入自由市場又將是一場搶人大戰。

《今日美國》列出馬恰多可能的去處還有大都會、洋基、巨人、小熊，不過前兩隊都是在繳豪華稅的球隊，大都會更是跨越了最高的第4級課稅級距。大都會新球季的豪華稅超過1.1億美元，目前有10支球隊的總團薪未達1.1億美元，大都會能否消化馬恰多仍是個問題。