合正旗下有二大事業體，子公司鋐正科技是電子事業，主要產品為PCB，另一家子公司綠祚以保養品為主。

大宇資是在2021年時入主合正持股35％，合正的營收併入大宇資的財報。

合正1月營收2173萬元，相較去年同期的3085萬元，年減近3成（-29.57％）。2022年前三季的營業淨損為341萬，歸屬母公司淨利為1071萬元，每股稅後純益為0.06元，淨利率4.43％。2022年全年的營收3.23億元，年減16.52％。

合正在2022年第四季的法說會上表示，未來會朝向環保型軟板（FPC）的方向，並看好高階應用市場，並有計畫拓展東南亞市場。

合正在去年法說會時指出，PCB未來的應用可望隨著穿戴式裝置、低軌道衛星及AR、VR風潮漸起，帶動整合型晶片市場的增溫，但電腦終端市場下滑，及汽車交期尚未恢復的影響，雖有伺服器與網通產品支撐，業績仍有小幅衰退。因應銷量減緩，將嚴控原料採購並降低庫存。

受到子公司營收下滑的影響，合正母公司大宇資訊，1月營收1.13億元，年減近5成（-49.4％），也較上月的2.89億元，下滑6成。大宇資坦言，因為非遊戲營收占比較高，加上電子產業第一季是淡季，因此，1月營收下滑幅度較大，整體看第一季表現仍較平淡，主要還是受到大環境電子產業及半導體不景氣的影響。