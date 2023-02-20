股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第三季出手建倉台積電ADR，到第四季突大砍86％持股，和巴菲特過往「長期持有」的操作策略不同，因此引發外界關注。資深媒體人陳鳳馨分析指出，台積電股東權益報酬率恐下滑，可能是巴菲特賣股的關鍵，因台積電去年宣布要在美國、日本等地擴大投資，生產成本將因此提高。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，巴菲特有句名言，如果隨時隨地想拋出這檔股票，就像是「一夜情」，而他一向是以婚姻的角度來看待一間公司，但從過去操作來看，他也曾短進短出英特爾跟IBM，偶爾也會跟股票搞「一夜情」，這次可能是看到了台積電的隱憂。

陳鳳馨進一步表示，巴菲特投資還有一個很重要的基本原則，那就是投資「股東權益報酬率高」的公司，如此一來公司才能有長期的競爭優勢，但去年第三季跟第四季，台積電宣布擴大在美國的投資，更要擴大在日本的投資以及很可能會去德國設廠，然而，這種方式會增加台積電的成本，以美國為例，生產成本可能比原本多出3倍，成本太高將侵蝕毛利率。

資深半導體分析師陸行之則在臉書發文指出，這種短線炒作，實在不像巴菲特過去價值股一抱10年的作風，應該是專業經理人的決定。但他也認為，台積電目前股利發的太少了，以台積電去年每股獲利39.24元來看，如果該公司今年還是不肯調升11元現金股利，配發率就只有28%，而其2022年的自由現金流增加超過100億美元都留在帳上，72%的保留盈餘還要課稅，「不知道台積電在想什麼，是還在撐，還是覺得明後年要加碼投資？」