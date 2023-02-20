有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）頒獎典禮19日在倫敦舉行，41歲的威爾斯王妃凱特當天在走紅毯時，意外顛覆向來端莊的形象，和夫婿威廉交談了幾句，便拍了拍他的屁股。

據《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，凱特夫妻來當天顯得很輕鬆，並相當興奮，罕見地當眾展現親暱。許多王室迷在社群網上熱議：「哦，對啊！我看到了！！！」

威廉夫婦每年都會出席這項英國電影盛會，但這是疫情爆發3年來，他們首度出席。事實上，自從2010年以來，威廉就擔任英國影藝學院電影獎主席，而凱特則從2017年以來，便每年都和夫婿連袂出席。

威爾斯親王威廉（左）19日和妻子凱特在倫敦出席有英國奧斯卡之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）頒獎典禮。

而凱特仍秉持一貫的環保理念，穿上略做修改的亞歷山大麥昆（Alexander McQueen）白色晚禮服亮相。事實上，她2019年出席英國影藝學院電影獎頒獎典禮時，穿的就是這套禮服，不過這次搭配了時尚的黑色長手套，仍令人一新耳目。