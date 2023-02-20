現年38歲的韓國實力派男星李帝勳，擁有帥氣外表與挺拔身材，近日因主演的電視劇《模範計程車2》開出紅盤，而使他人氣再度飆升，近日也積極登上各大節目宣傳，但本月17日他們受邀登上女諧星李京實所主持的廣播節目時，李京實因看到李帝勳在劇中脫衣露出結實胸肌及腹肌的畫面，脫口說出「李帝勳乳溝汗水就像礦泉水」的言論，被外界批評性騷擾，沒想到事情不斷擴大延燒，讓SBS頂不住輿論的壓力，最後決定將該節目下架。

根據南韓媒體的報導，李京實日前因在節目上看到李帝勳於《模範計程車2》中的肌肉劇照後，忍不住讚嘆說道「把乳溝上流下來的水接起來喝的話就是礦泉水了吧」、「根本是新型的飲水機，李帝勳飲水機」等，雖是對李帝勳身材的讚嘆，卻引發聽眾不適，直指李京實是在對李帝勳言語性騷擾，立即在網路上掀起熱烈討論。對此，電視台SBS已經決定將引起爭議的廣播節目片段從節目中刪除下架，也關閉了回放的功能，原本公開在YouTube頻道上的影片，則轉成不公開。

不過，網路上也不是全部都是批評的聲浪，有部分網友認為該言論並沒有任何問題，只是將讚嘆的說法形象化，有些人會過度解讀才感到不適。但因相關話題持續延燒了三天，令SBS扛不住輿論的壓力才決定刪除節目片段，希望能因此滅火，而當事者李京實則到目前為止尚未出面回應此事。

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