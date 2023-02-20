T1職籃19日爆發聯盟史上最大衝突，台啤英熊對上桃園永豐雲豹，雙方從場上打到場下，合計12人遭奪權出場。衝突發生時，以往常跳出來衝第一線的英熊總經理哈孝遠，竟冷靜地坐在板凳席。賽後他除了向球迷道歉，也苦笑表示，「因為我痛風啊！你以為我衝得上去喔」。

哈孝遠挺自家球員不是新聞，19日晚間的鬥毆事件，他老兄坐在旁邊「冷眼觀戰」，反而在事後成為另類焦點。他坦言因痛風，心有餘力不足；哈孝遠的痛風病史有一段時間了，去年還曾在節目上自爆，因痛風發作導致「房事」被迫中斷。

痛風是一種體內普林代謝異常的疾病，好發於男性。衛福部國健署指出，若想遠離痛風、減緩復發風險，飲食上有4件事要多加留意，少吃高脂食物、少喝肉湯、少飲酒、多喝水。

少吃高脂食物、炸物，因油脂易阻礙尿酸排泄，吃太多這類型食物，會讓尿酸累積在體內。少喝肉湯、少吃內臟，肉湯、內臟含高普林，普林分解代謝後生成尿酸，一旦吃多了，尿酸無法有效排出。

特別應注意的是少喝酒，因酒精和尿酸為競爭關係，喝酒會減緩尿酸排泄速度。最後記得多喝水，透過解尿排除體內尿酸，建議每天至少喝3000毫升。