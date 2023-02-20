國民黨中央昨（19）日傳出考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰，避免喪失議會優勢，雖國民黨有做出澄清，但仍在黨內引起討論。新黨台北市議員侯漢廷質疑，除了立委之外，總統初選時是否也會納入類似的條款，「那是不是郭台銘出線？」

侯漢廷昨日在中天節目《週末大爆卦》表示，最初看到「大局條款」的訊息時，曾一度在想「會不會是自導自演？」他解釋，因消息曝光後，此條款直接「見光死」，結果上來看反而對國民黨台北市議員徐巧芯一類有意挑戰立委的人是好的，「所以放話的人，我覺得未免有點愚蠢，以為這樣放出來會獲得更多人支持這條款嗎？」

侯漢廷提到，若單純討論此條款的制度，無現任時由非現職民意代表優先，是否為另類的保障空降，「那如果侯友宜跟郭台銘的話呢？那是不是郭台銘出線？這就是大局條款可能帶來的一些影響」。

新北市議員葉元之坦承，看到相關訊息時也有想到類似狀況，如果要讓公職人員極大化，那就算新北市長侯友宜在民調中的表現比郭台銘還要出色，是否也不會提名侯？「因為侯市長現在是新北市長，有現職！」

「我真的覺得黨要以總統跟立委的勝選為最大目標，一切以這個為準！」葉元之強調，總統大選應讓最強的人出線，要盡所有可能打選戰，過程中不能有一點閃失。

針對大局條款一事，國民黨發言人林家興19日澄清，黨內相關部門對該內容毫無所悉，呼籲外界勿捕風捉影。