一名男網友表示，在北市燈會的祈福區發現一張祈福卡，內容用注音寫下，希望某個女同學全家人被車撞死，原因是該名女同學在班上會霸凌別人，祈福卡最底下標註「By XX國小的學生」，貼文吸引超過6千名網友討論，「祈福卡馬上變惡魔卡」，多數人認為要正視校園霸凌，但也有人質疑該祈福卡根本不是國小學生的字跡。

原PO昨（19）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見在台北燈會中提供民眾寫祈福卡的區域，當中一張北市某國小學生，用注音寫下「希望王XX的家人全被車撞死，一直在班上欺負我」，文末還寫了一個髒話，最底下標註「By XX國小的學生」。

圖文曝光僅8小時，累計逾6千名網友關注，「祈福卡馬上變惡魔卡」、「禍不及家人」、「祈福卡是寫願望的，當停止被霸凌成為自己的願望，真的很讓人心疼」、「霸凌真的影響一個人很深」、「王XX出來，不要躲在龜仔洞」、「不要忽視霸凌」、「不管是大人還是小孩寫的，這怨念好深，校園霸凌一直存在著」。

但也有不少人質疑該祈福卡非國小孩童的筆跡，一名國文老師留言說，「小學三年級以前的手部肌肉尚未發育完全，被要求依照筆畫順序書寫，所以寫字會歪七扭八，字體也會明顯出現一筆一畫，注音也常會拼寫錯誤，但祈福卡上的筆跡已很流暢，注音也沒有錯誤，完全不像是剛學寫字的小孩。」

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