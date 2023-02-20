上個月，在IFOP每個月民調結果中，曾出現2020年初以來新低，主要也是受到反年金改革抗議人士大罷工影響，導致法國各地一度癱瘓。後來，馬克宏選擇退讓，給的理由是應關注在新冠疫情上。

馬克宏所推的這個包括最低退休年紀，從62歲延長至64歲的年金改革制度，就是引發法國民眾從元月開始就情緒不滿，到處罷工以及示威抗議的爆炸點之一。

有另一份最新的法國民調指出，高達67%受訪法國人還是反對馬克宏的改造計畫。同時，多個勞團也嗆聲說，若馬克宏不再次讓步的話，3月7日將會讓法國整個停擺。

從IFOP在2月9日開始，採樣近兩千人為期7天的上述民調中可看出，2022年投票給馬克宏的受訪法國老百姓，愈來愈不喜歡馬克宏的所作所為，同時，也不再支持馬克宏所推之政策。

17日，法國下議院也就是國民議會已完成此立法審核，傾向延長退休年齡且被右翼主導的參議院，將於3月2日開始審查條文，預計3月12日時全部辯論可望告一段落。