Acer Predator Connect W6支援Wi-Fi 6E及高達7.8Gbps的速度，提供流暢的4K/8K超高清流媒體、遊戲和VR體驗。Acer Predator Connect W6搭載智慧軟體，包括混合QoS技術的頻寬以實現最高速度，讓遊戲玩家可以為設備分配不同的頻寬優先級，且內建趨勢科技家庭安全引擎，防止惡意站點及潛在攻擊。其他友善功能包括自動選擇不擁擠的頻道、用戶能自行選擇喜歡的頻段、遊戲玩家能夠使用電腦或手機來校準Wi-Fi覆蓋範圍和信號強度，最大限度地減少死角等。

Wi-Fi 6E是Wi-Fi 6的擴展(802.11ax)，涵蓋2.4GHz、5GHz和6GHz三頻；因為能支援更多數量和不同種類的設備連結，特別適合一些使用者密度高的環境，如機場或會議中心等。此外，Wi-Fi 6E已在2021年取得美國、英國、智利、韓國和阿拉伯聯合大公國等17個地區開放，允許使用6GHz頻段的許可，但不同區域所開放的頻譜並不相同。

由於路由器產品追求效能及功率極大化，德國萊因無線網通技術團隊建立新的測試能力，與宏碁共同克服CBP (Contention-Based Protocol)挑戰並在功率上實現EIRP(等效全向輻射功率)調校以及波束成型(Beamforming)測試，在很有限的時間內完成認證法規上限的功率極大化目標。此外，德國萊因物聯網技術評估中心新增多套測試設備，可同時進行動態頻率測試以增加時效。